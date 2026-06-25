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Çinli bankalardan perakende altın işlemlerine yeni kısıtlamalar

Çin’de bazı büyük bankalar, değerli metaller piyasasında artan oynaklık ve fiyatlardaki geri çekilmenin ardından perakende yatırımcılara yönelik altın ve gümüş işlem hizmetlerini sonlandırmaya başladı. Bankalar, kararın temel gerekçesi olarak risk yönetimi ve yatırımcıların korunmasını gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 11:07

Varlık büyüklüğü bakımından Çin'in en büyük bankası olan Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), bireysel yatırımcıların Şanghay Altın Borsası üzerinden gerçekleştirdiği değerli metal işlemlerine yönelik aracılık faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Bankanın yayımladığı duyuruya göre, hesap kapatma işlemleri 24 Temmuz'da tamamlanacak. Mevcut müşterilere ise bu tarihten önce pozisyonlarını kapatmaları veya tasfiye etmeleri tavsiye edildi.

GUANGFA BANK'TAN ZORUNLU TASFİYE UYARISI

China Guangfa Bank da değerli metal işlemlerine ilişkin benzer bir adım attı. Banka, müşterilerinden perşembe günü Hong Kong saatiyle 15.30'a kadar açık pozisyonlarını kapatmalarını istedi. Bu süre içinde işlem yapmayan yatırımcıların pozisyonlarının ay sonuna kadar zorunlu olarak tasfiye edileceği bildirildi.

Banka ayrıca yatırımcıların altın birikim ürünleri ile değerli metalleri takip eden borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapmaya devam edebileceğini belirtti.

RİSK YÖNETİMİ GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI

Her iki banka da spot işlemler ve ertelenmiş teslimat sözleşmelerini kapsayan hizmet durdurma kararının arkasında risk yönetimi kaygılarının bulunduğunu vurguladı. Söz konusu adımlar, yılın ilk aylarında Postal Savings Bank of China ve Ping An Bank tarafından yapılan benzer açıklamaların ardından geldi.

YATIRIM EŞİKLERİ KADEMELİ OLARAK ARTIRILDI

Çinli bankalar son bir yıldır değerli metallerde bireysel yatırımcıların işlem yapabilmesine yönelik şartları kademeli olarak sıkılaştırıyordu. Kurumlar, piyasadaki yüksek oynaklığın yalnızca bireysel yatırımcıları değil, nicel hedge fonları gibi profesyonel yatırımcıları da zarara uğrattığına dikkat çekerek risk uyarılarını artırmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Spot altın fiyatı bu hafta ons başına 4 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. Ocak ayında yaklaşık 5 bin 600 dolar ile tarihi zirvesini gören değerli metal, son iki yılda değerini iki katından fazla artırmıştı.

Ancak ABD ile İran arasında yaşanan savaşın ardından yükselen enflasyon endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altındaki yükseliş trendinin zayıflamasına neden oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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