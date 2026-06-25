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UBS: Paladyumda arz fazlası fiyatları baskılayabilir

UBS, artan hurda arzı ve otomotiv sektöründe zayıflayan talebin etkisiyle küresel paladyum piyasasının bu yıl arz fazlası vereceğini öngördü. Banka, arz-talep dengesindeki bozulmanın fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını belirterek paladyumun önümüzdeki aylarda ons başına 1.100 dolar seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 11:50

UBS, paladyum piyasasında artan hurda arzı, yatırımcı talebindeki zayıflama ve otomotiv katalizörlerinde kullanımın azalması nedeniyle küresel ölçekte arz fazlası oluşmasını bekliyor.

Banka tarafından yayımlanan değerlendirmede, söz konusu gelişmelerin etkisiyle 2026 yılında yaklaşık 200 bin ons seviyesinde paladyum fazlası ortaya çıkabileceği ifade edildi.

TALEPTEKİ ZAYIFLAMA FİYATLARI ETKİLİYOR

Özellikle otomotiv sektöründe paladyum kullanımının gerilemesi ve yatırımcı ilgisinin azalması, değerli metal üzerindeki talep baskısını artırıyor. UBS, mevcut görünümün arzın talebin önüne geçmesine neden olacağını belirtti.

FİYAT TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ

Arz fazlasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını vurgulayan banka, paladyumun önümüzdeki aylarda ons başına 1.100 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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