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Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi geriledi: ECB'den yeni faiz sinyalleri

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi mayıs ayında yüzde 3,5'e gerileyerek dikkat çekici bir düşüş gösterdi. Avrupa Merkez Bankası ise enflasyon baskılarının devam ettiğine işaret ederek ilave sıkılaşma adımlarının gündemde olabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 11:35

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri mayıs ayında önemli ölçüde gerilerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikası üzerindeki belirsizlikler sürüyor. Enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve ekonomik görünüm, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlar açısından yakından izleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı aylık tüketici beklenti anketine göre, Euro Bölgesi'nde gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi mayıs ayında yüzde 3,5'e düştü. Nisan ayında yüzde 4 seviyesinde bulunan beklentideki gerileme, tüketicilerin fiyat artışlarına yönelik öngörülerinde belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Buna karşın, para politikası açısından önem taşıyan üç ve beş yıllık enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,4 seviyelerinde değişmeden kaldı.

ENERJİ FİYATLARI BEKLENTİLERİ ETKİLEDİ

Anket, 7 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönem, ABD ile İran arasında kalıcı barış yönünde atılan adımlardan önceye denk geliyor. Söz konusu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere gerilemesi, piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin de zayıflamasına neden oldu.

AMB'DEN ENFLASYON UYARISI

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, bu ay 2023'ten bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini yükseltti. Banka yetkilileri, enflasyonun yalnızca enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını, fiyat baskılarının ekonominin geneline yayıldığını vurguluyor. Mayıs ayında çekirdek enflasyondaki yükseliş de bu değerlendirmeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

SCHNABEL: DAHA FAZLA ADIM GEREKEBİLİR

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun yüzde 2 hedefine kalıcı olarak dönebilmesi için ilave politika adımlarının gerekli olabileceğini ifade etti. Buna karşılık AMB Başkanı Christine Lagarde ile Başekonomist Philip Lane, ekonomik büyümeye yönelik riskler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

EKONOMİK DARALMA BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Ankete katılan tüketiciler, Euro Bölgesi ekonomisinin önümüzdeki 12 ayda yüzde 1,7 küçüleceğini öngördü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 2,2 seviyesindeydi. Öte yandan gelecek yıl için işsizlik oranı beklentisi ise hafif artış göstererek yüzde 11,3'e yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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