CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BIS'ten küresel ekonomi uyarısı: Rekor kamu borçları finansal istikrarı tehdit ediyor

BIS'ten küresel ekonomi uyarısı: Rekor kamu borçları finansal istikrarı tehdit ediyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), rekor seviyelere ulaşan kamu borçlarının ve finansal piyasalardaki yapısal değişikliklerin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceği uyarısında bulunarak politika yapıcıları kararlı adımlar atmaya çağırdı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Haziran 2026 09:04

Merkez bankalarının çatı kuruluşu olan BIS, "2026 Yılı Ekonomik Raporu"nu yayımladı.

Küresel finansal istikrarı korumak adına hazırlanan raporda, fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel ekonominin 2026'nın başlarına kadar yapay zeka alanındaki iyimserlik ve güçlü küresel ticaret sayesinde dirençli bir duruş sergilediği belirtilen raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ise enerji ve ham madde tedarikinde küresel krizi tetiklediği ifade edildi. Raporda, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen, bunun ekonomik etkilerinin kalıcı olabileceği vurgulandı.

Plastik fiyatlarında yüzde 30, gübre fiyatlarında ise yüzde 50 artış yaşandığına işaret edilen raporda, Hürmüz Boğazı açılsa bile yüksek enflasyonun kalıcı bir tehdide dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN 3 TEMEL RİSK

Raporda, küresel ekonomide acil önlem alınması gereken üç temel risk, "enflasyonun kalıcı hale gelmesi", "yapay zeka yatırımlarındaki ivmenin kaybedilme ihtimali" ve "artan finansal kırılganlıklar" olarak sıralandı.

"ERTELEME, GEREKLİ AYARLAMALARI DAHA MALİYETLİ HALE GETİRECEK"

BIS Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut ekonomik tablonun kararlı adımlar gerektirdiğini belirterek, "Politika adımları, küresel ekonomi üzerinde bir çekme-itme çatışması oluşturmak için birbirini desteklemelidir. Nihai başarı, sağlam mali ve finansal temellere bağlıdır. Politika yapıcılar, hemen harekete geçmelidir. Erteleme, gerekli ayarlamaları daha maliyetli hale getirecek ve gelecekte zorlu ikilemelerin yaşanma riskini artıracaktır. Bu zorluklara bugün müdahale ederek küresel ekonominin gelecekteki istikrarını güvence altına alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mali kırılganlıklar ile tahvil piyasalarındaki yapısal değişikliklerin finansal istikrar için büyüyen bir risk oluşturduğunu vurgulayan De Cos, "Yeniden fiyatlandırma, finansal koşulları hızla sıkılaştırabilir ve enflasyon üzerindeki belirsiz etkileriyle talebi baskılayarak para politikasının kalibrasyonunu karmaşıklaştırabilir. Ayrıca, piyasa stresini yatıştırmak için merkez bankalarını müdahaleye zorlayabilir; bu da piyasa ve mali disiplin üzerinde olumsuz yan etkiler oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Haziran 2026 10:01
ABD-İran anlaşması sonrası petrol fiyatları geriledi: Brent 70 doların altına düştü! Dizel 5 doların altını gördü ABD-İran anlaşması sonrası petrol fiyatları geriledi: Brent 70 doların altına düştü! Dizel 5 doların altını gördü 25 Haziran 2026 09:53
Almanya tüketici güven endeksi temmuzda yatay seyretti: Haneler tasarrufa yöneldi Almanya tüketici güven endeksi temmuzda yatay seyretti: Haneler tasarrufa yöneldi 25 Haziran 2026 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Haziran 2026 09:31
Palm yağı fiyatlarında sert düşüş: Petrol ve soya yağı baskısı etkili oldu Palm yağı fiyatlarında sert düşüş: Petrol ve soya yağı baskısı etkili oldu 25 Haziran 2026 08:32
Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlıyor: Likidite yönetiminde yeni adım Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlıyor: Likidite yönetiminde yeni adım 25 Haziran 2026 09:20
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 25 Haziran 2026 09:12
Piyasalar ABD’deki kritik verilere odaklandı Piyasalar ABD'deki kritik verilere odaklandı 25 Haziran 2026 09:02
Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı 25 Haziran 2026 08:52
Beyaz Saray, Kongre’den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti Beyaz Saray, Kongre'den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti 25 Haziran 2026 07:58
Avrupa borsalarında karışık seyir Avrupa borsalarında karışık seyir 24 Haziran 2026 19:58
OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı 24 Haziran 2026 17:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.274,0200 Değişim 211,53 Son veri saati:
Düşük 14147,05 Yüksek 14358,58
Açılış
46,6469 Değişim 0,1405 Son veri saati:
Düşük 46,5081 Yüksek 46,6486
Açılış
53,2072 Değişim 0,2309 Son veri saati:
Düşük 52,9589 Yüksek 53,1898
Açılış
6.076,4880 Değişim 72,143 Son veri saati:
Düşük 6057,423 Yüksek 6129,566
Açılış
87,4482 Değişim 2,4917 Son veri saati:
Düşük 86,6801 Yüksek 89,1718
Açılış
BİST En Aktif Hisseler