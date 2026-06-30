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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 09:52

Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka alanına yapılan yatırımların şirket bilançolarını destekleyeceğine dair beklentilerle teknoloji şirketlerinde görülen yükseliş de küresel pay piyasalarını destekliyor.

New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen yükseliş eğilimi Asya borsalarına da taşınırken, Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin iyi gelmesi de bölge piyasalarını destekliyor.

Ülkede, haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in Asya'nın ticaret ve tedarik zincirlerindeki merkezi rolü göz önüne alındığında, ülkedeki sanayi faaliyetlerinin beklenenden daha güçlü olması bölgede risk iştahını destekliyor.

Japonya'da ise mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 0,5 artarak beklentilerin hafif altında artarken, işsizlik oranı yüzde 2,5'te sabit kaldı. Söz konusu veriler Japon ekonomisinde kademeli bir normalleşmenin olabileceğini gösteriyor.

- Dolar/yen seviyesi 40 yılın en yüksek seviyesini test etti

Öte yandan dolar/yen paritesi bugün 162,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesini test etti. Yendeki değer kaybıyla yatırımcıların Japon ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahale edeceğine dair beklentiler arttı.

Yenin zayıflaması ihracatçıların karlarının artmasını ve Japonya borsasının bu yıl rekor seviyelere çıkmasını sağlıyor. Diğer taraftan ithalat maliyetlerini yükseltiyor, bu durum ise hane halklarını zor durumda bırakıyor.

Bu gelişmeler, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor.

Diğer taraftan Japonya'nın büyüme odaklı politikaları ve ülkenin brüt borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının artması da yendeki değer kayıplarının derinleşmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 8.476 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 70.240 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 4.083 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 22.807 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 76.730 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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