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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 14.220,08 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 10:01

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,87 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.220,08 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor.

Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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