Lagarde: Avrupa ekonomisi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, daha sağlam bir finansal yapı ve yeşil dönüşüm alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde Avrupa ekonomisinin dış kaynaklı şoklara karşı daha dayanıklı bir konuma ulaştığını belirtti.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen AMB'nin yıllık forumunun açılışında konuşan Lagarde, bankacılık sistemi ile mali düzenlemelerde gerçekleştirilen reformların ve düşük karbonlu enerji yatırımlarının Avrupa ekonomisinin dayanıklılığını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

FİNANSAL SİSTEM ŞOKLARI KARŞILADI

Lagarde, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının Euro Bölgesi'ndeki hiçbir kredi kuruluşunda finansal istikrarsızlığa yol açmadığını hatırlatarak, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine de soğukkanlı bir şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Yakın dönemde yaşanan ve tarihin en büyük petrol arzı kesintilerinden biri olarak değerlendirilen gelişmelere rağmen Avrupa ekonomisinin direnç gösterdiğini belirten Lagarde, bölgenin geçmişe kıyasla çok daha güçlü bir ekonomik zemine sahip olduğunu dile getirdi.

ENFLASYON ŞOKLARINDA YENİ DÖNEM

Lagarde, enflasyonu hedef seviyeden uzaklaştırabilecek şokların görülme olasılığının arttığını ancak Avrupa'nın güçlenen ekonomik yapısı sayesinde bu gelişmelerin etkisinin daha sınırlı kaldığını ifade etti.

"Ekonomimiz üzerinde etkisi sınırlı kalabilecek şoklarla, güçlü politika tepkisi gerektiren gelişmeler arasında daha sık gri bir alanda bulunabiliriz." diyen Lagarde, para politikası kararlarının da bu yeni denge dikkate alınarak şekillendirildiğini söyledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Orta Doğu'da varılan barış anlaşmasının gerilimi azalttığını belirten Lagarde, bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğini ifade etti. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik görünümü ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

HAZİRAN AYINDAKİ FAİZ ARTIŞI DOĞRU BİR KARARDI

Petrol fiyatlarının AMB'nin son faiz artırımının ardından gerilemesine dikkat çeken Lagarde, Haziran ayında alınan faiz artırımı kararının yerinde olduğunu yineledi.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in de aralarında bulunduğu bazı yetkililerin mevcut koşullarda faizlerin daha da yükseltilmesini savunduğunu hatırlatan Lagarde, Haziran ayındaki adımın "ihtiyati" değil, ekonomik koşulların gerektirdiği kararlı bir politika tercihi olduğunu vurguladı. Ayrıca o tarihten bu yana yaşanan gelişmelerin, söz konusu faiz artışının doğruluğunu sorgulatacak herhangi bir neden ortaya koymadığını ifade etti.