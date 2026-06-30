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Almanya'da ithalat fiyatları 3,5 yılın en hızlı artışını kaydetti

Almanya'da ithalat fiyat endeksi, enerji maliyetlerindeki tırmanışın etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 6,8 artarak son 3,5 yılın en yüksek artışına ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 10:46

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ithalat fiyatları mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Yıllık bazdaki yüzde 6,8'lik artış ise Rusya-Ukrayna Savaşı etkilerinin sürdüğü Aralık 2022'deki yüzde 9,6'lık yükselişten sonraki en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

Endeks, nisan ayında da yıllık bazda yüzde 5,3 artış göstermişti.

ENERJİ MALİYETLERİ ANA ETKEN

Destatis açıklamasında, ithalat fiyatlarındaki bu sert yükselişin temel nedeninin yıllık yüzde 37,2 artan enerji fiyatları olduğu belirtildi. Bu oran, Ukrayna savaşı sonrasındaki arz kesintileri nedeniyle Ekim 2022'de görülen zirveden bu yana en yüksek artış oldu.

Küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki tırmanışta, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaşın doğrudan etkisi bulunuyor.

Mayıs ayında ithal edilen jet yakıtı ve benzin gibi petrol ürünlerinin fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 artarken, ham petrol fiyatlarında yüzde 59,3'lük yükseliş görüldü.

Taş kömürü yüzde 12,7, doğal gaz ise yüzde 10,4 oranında pahalandı. Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen ithal gübre ve azotlu bileşiklerin fiyatları da Mayıs 2025'e göre yüzde 31,4 artış gösterdi.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

Alman ekonomisinin ara malı ve ham maddede dışa bağımlı yapısı nedeniyle, ithalat fiyatlarındaki artışın kısa süre içinde genel enflasyona yansıması bekleniyor.

Ülkede tüketici fiyatları, nisan ayında yıllık yüzde 2,9 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Alman hükümetinin akaryakıt vergisi indirimi desteğiyle mayıs ayında yüzde 2,6'ya gerileyen enflasyonun, haziranda yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

Destatis, haziran ayına ilişkin ilk enflasyon tahminini bugün açıklayacak.

Öte yandan, mayısta ihracat fiyatları da yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Bu yükseliş, Şubat 2023'ten (yüzde 6,6) bu yana görülen en büyük yıllık ihracat fiyat artışı oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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