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Almanya'da kamu yatırımlarında rekor artış! Askeri teçhizatlar öne çıktı

Almanya'da artan savunma harcamalarının etkisiyle kamu yatırımları, geçen yıl 2000'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Haziran 2026 12:22

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı kamu yatırımlarına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede brüt kamu yatırımları geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 12,3 (16,2 milyar avro) artarak 147,5 milyar avroya ulaştı. Bu oran, 2000 yılından beri kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Benzer bir zirve en son 1999 yılında demir yolu reformunun etkisiyle yüzde 14 olarak gerçekleşmişti.

2025 yılındaki bu belirgin büyümenin temel nedeninin askeri teçhizatı da kapsayan kamu ekipman yatırımlarındaki keskin artış olduğuna işaret edildi.

Bu arada, Berlin yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Alman ordusunun modernizasyonu ve yeniden yapılanma programını finanse etmek amacıyla özel bir fon oluşturmuştu.

YATIRIMLARIN BÜTÇEDEKİ PAYI ARTIYOR

Brüt kamu yatırımlarının toplam bütçe içindeki payı 2023'te yüzde 5,9, 2024'te yüzde 6,1 iken, 2025 yılında yüzde 6,5'e yükseldi.

2026'nın ilk çeyreğinde ise yatırım ivmesinde kısmi bir yavaşlama gözlendi. Yılın ilk çeyreğinde yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterirken toplam harcamalar içindeki payı yüzde 5 oldu.

Kamu yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, 2025 yılında en büyük sıçrama yüzde 47,7 ile ekipman yatırımlarında yaşandı. Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) askeri silah sistemleri alımları bu artışın ana itici gücü oldu. Kıyaslama yapıldığında, ekipman yatırımları 2024'te yalnızca yüzde 7,6 artmıştı. Bu güçlü eğilim 2026'nın ilk çeyreğinde de yüzde 10,7'lik artışla devam etti.

Buna karşın, kamu inşaat yatırımları 2025'te sadece yüzde 2 büyüyerek önceki yılların (2024'te yüzde 10,2, 2023'te yüzde 8,9) oldukça gerisinde kaldı. Uzmanlar, 2022-2024 yılları arasında inşaat maliyetlerindeki aşırı yükselişin bu durgunlukta etkili olduğunu belirtiyor.

ALMANYA KAMU YATIRIMLARINDA AB ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Almanya'da devlete ait brüt sabit sermaye oluşumu, geçen yıl ülkedeki toplam 907,8 milyar avroluk yatırım hacminin yüzde 16,3'ünü oluşturdu. Kamunun yatırımlardaki payı inşaat sektöründe yüzde 17,2, diğer varlıklarda yüzde 16,5 ve ekipmanda yüzde 14,7 olarak belirlendi.

Yaşanan tarihi artışa rağmen Almanya'nın brüt kamu yatırımlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 3,3'te kaldı. Bu oranla Almanya, yüzde 3,7 olan Avro Bölgesi ve yüzde 3,9 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasının gerisinde yer aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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