Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven haziranda arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan yükselerek 95,1 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puan artışla 95 puana ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 94,3 puan olması yönündeydi. Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise haziranda eksi 19'dan eksi 17,7'ye çıktı. AB'de de nisanda eksi 18,2 seviyesindeki endeks, haziranda eksi 17 oldu.