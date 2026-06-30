Almanya'da perakende satışlar mayısta beklentileri geride bıraktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede perakende satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Ekonomistlerin beklentisi ise aynı dönemde satışların yüzde 0,1 gerilemesi yönündeydi. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerini belirgin şekilde aştı.

NİSAN VERİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Destatis, nisan ayına ilişkin aylık perakende satış verisini de revize etti. Daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan aylık düşüş, yeni hesaplamayla yüzde 0,4'e çekildi.

YILLIK ARTIŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise Almanya'da perakende satışlar mayıs ayında yüzde 1,8 artış kaydetti. Piyasa beklentisi yıllık değişimin yüzde 0 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan Destatis, nisan ayına ait yıllık perakende satış verisini de aşağı yönlü güncelleyerek yüzde 0,3'lük düşüşü yüzde 0,6 gerileme olarak revize etti. Bu revizyona rağmen mayıs ayında açıklanan güçlü veriler, tüketici harcamalarında yeniden ivmelenmeye işaret etti.