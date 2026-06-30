CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin’in 2030 enerji planı: 3 trilyon dolarlık yatırımla elektrik ve yenilenebilir enerji dönüşümü

Çin’in 2030 enerji planı: 3 trilyon dolarlık yatırımla elektrik ve yenilenebilir enerji dönüşümü

Çin, 2030'a kadar enerji sektöründe yaklaşık 20 trilyon yuan (2,9 trilyon dolar) yatırım yaparak elektrik üretim kapasitesi, iletim altyapısı ve temiz enerji teknolojilerini büyütmeyi hedefliyor. Ülkenin yeni enerji planında yatırımların büyük bölümü elektrik üretimi ve şebeke altyapısına yönlendirilirken, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sisteminin temelini oluşturması öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 11:10

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 15'ini, doğal gaz tüketiminin yüzde 10'unu ve kömür tüketiminin yüzde 55'ini gerçekleştiren Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın enerji bölümünü 26 Haziran'da açıkladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ile Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından yayımlanan "Yeni Enerji Sistemi İnşası Planı", ülkenin enerji yapısını fosil yakıt ağırlıklı sistemden fosil dışı kaynakların ağırlık kazandığı bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Plan kapsamında öngörülen yaklaşık 2,9 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 65'i elektrik üretim tesislerine, yüzde 25'i şebeke altyapısına, kalan yaklaşık yüzde 10'u ise yeşil hidrojen, sanal santraller ve yapay zeka destekli enerji sistemlerine ayrılacak.

ELEKTRİK KURULU GÜCÜ 5,4 TERAVATA ÇIKARILACAK

Mayıs itibarıyla elektrik kurulu gücü 4 teravatı aşan Çin, 2030'a kadar bu kapasiteyi 5,4 teravata yükseltmeyi hedefliyor.

Plan kapsamında fosil dışı enerji kaynaklarının kurulu gücünün 3,5 teravata, bunun içinde rüzgar ve güneş enerjisinin ise 2,8 teravatın üzerine çıkarılması öngörülüyor.

Böylece rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güç içindeki payının yüzde 50'yi aşarak elektrik sisteminin ana omurgasını oluşturması, fosil dışı kaynakların elektrik üretimindeki payının da yüzde 50'ye ulaşması hedefleniyor.

Nükleer kurulu gücün 110 gigavata, pompaj depolamalı hidroelektrik kapasitesinin ise 160 gigavata çıkarılması planlanırken, batarya depolama kapasitesinin de mevcut 144,7 gigavattan 300 gigavata yükseltilmesi öngörülüyor.

Elektrik tüketiminin ise her yıl yaklaşık 600 milyar kilovatsaat artarak 2030'da 13,5 teravatsaate ulaşacağı tahmin ediliyor.

ŞEBEKE YATIRIMLARINA 722 MİLYAR DOLAR AYRILACAK

Planın en önemli başlıklarından birini de elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en önemli darboğazlardan biri olan iletim kapasitesini artırmak amacıyla ülkenin iki büyük şebeke işletmecisi 2026-2030 döneminde toplam 5 trilyon yuan (722 milyar dolar) yatırım yapacak.

Elektrik iletim kapasitesi 340 gigavattan 420 gigavatın üzerine çıkarılırken, 15 yeni ultra yüksek gerilim (UHV) iletim hattı devreye alınacak.

Ayrıca 2030'a kadar "Ulusal Birleşik Elektrik Piyasası"nın tamamlanması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA VE HİDROJEN YATIRIMLARI HIZLANACAK

Plan, enerji yoğun sanayilerin ve yapay zeka veri merkezlerinin ülkenin batı bölgelerindeki yenilenebilir enerji üslerine yakınlaştırılmasını öngörüyor.

Bu kapsamda yıllık yeşil hidrojen üretim kapasitesinin 250 bin tondan 2 milyon tona çıkarılması, hidrojen ve yeşil metanol taşımacılığına yönelik altyapının geliştirilmesi planlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞEBEKENİN PARÇASI OLACAK

Çin, elektrikli ulaşım altyapısını da enerji sisteminin bir bileşeni haline getirmeyi hedefliyor.

2025 sonunda yaklaşık 44 milyon olan yeni enerjili araç (NEV) sayısının 2030'da 110 milyona, şarj noktası sayısının ise 22,5 milyondan 40 milyona çıkarılması öngörülüyor.

Araçtan şebekeye (V2G) teknolojisinin yaygınlaştırılmasıyla elektrikli araçların gerektiğinde sisteme enerji sağlayan mobil depolama üniteleri olarak kullanılması hedefleniyor.

KÖMÜRÜN ROLÜ DEĞİŞECEK

Plan kapsamında kömür ve petrol tüketiminin 2030'dan önce zirveye ulaşarak daha sonra gerilemesi bekleniyor.

Elektrik sisteminde kömürün rolünün ana üretim kaynağından çıkarılarak arz güvenliğini destekleyen yedek kapasiteye dönüştürülmesi öngörülürken, petrolün ulaştırmadaki payının azalması, petrokimya sektöründeki öneminin ise artması hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’daki akaryakıt kısıtlamaları Yakutistan’a sıçradı! Rusya'daki akaryakıt kısıtlamaları Yakutistan'a sıçradı! 29 Haziran 2026 14:16
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven haziranda arttı Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven haziranda arttı 29 Haziran 2026 14:05
Almanya’da kamu yatırımlarında rekor artış! Askeri teçhizatlar öne çıktı Almanya'da kamu yatırımlarında rekor artış! Askeri teçhizatlar öne çıktı 29 Haziran 2026 12:22
Avro Bölgesi’nde şirket kredileri mayısta arttı Avro Bölgesi'nde şirket kredileri mayısta arttı 29 Haziran 2026 12:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 29 Haziran 2026 10:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Haziran 2026 10:01
Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı kaldırıldı: Emir/işlem oranı yeniden 5:1 oldu Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı kaldırıldı: Emir/işlem oranı yeniden 5:1 oldu 29 Haziran 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 29 Haziran 2026 09:41
Küresel piyasalarda temkinli seyir: Gözler Orta Doğu ve Fed’de! Küresel piyasalarda temkinli seyir: Gözler Orta Doğu ve Fed'de! 29 Haziran 2026 09:07
BIS’ten küresel ekonomi uyarısı: Rekor kamu borçları finansal istikrarı tehdit ediyor BIS'ten küresel ekonomi uyarısı: Rekor kamu borçları finansal istikrarı tehdit ediyor 29 Haziran 2026 09:04
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi geriledi: ECB’den yeni faiz sinyalleri Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi geriledi: ECB'den yeni faiz sinyalleri 26 Haziran 2026 11:35
Gazprom’dan Çin hamlesi: Rusya’nın Arktik’te 100 trilyon metreküplük gaz rezervi bulunuyor Gazprom'dan Çin hamlesi: Rusya'nın Arktik'te 100 trilyon metreküplük gaz rezervi bulunuyor 26 Haziran 2026 11:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.258,2200 Değişim 88,63 Son veri saati:
Düşük 14208,49 Yüksek 14297,12
Açılış
46,6617 Değişim 0,0839 Son veri saati:
Düşük 46,5975 Yüksek 46,6814
Açılış
53,1906 Değişim 0,1977 Son veri saati:
Düşük 53,1408 Yüksek 53,3385
Açılış
6.046,2650 Değişim 137,118 Son veri saati:
Düşük 5916,067 Yüksek 6053,185
Açılış
88,4470 Değişim 4,5026 Son veri saati:
Düşük 84,9794 Yüksek 89,482
Açılış
BİST En Aktif Hisseler