Çin ekonomisinde toparlanma sinyali: Haziran PMI verileri beklentileri aştı

Çin ekonomisinde haziran ayına ilişkin açıklanan öncü veriler, ekonomik faaliyette toparlanma işaretleri verdi. Ülkede fabrika üretimi ve imalat dışı sektör faaliyetleri piyasa beklentilerini aşarken, ekonomik ivmenin yeniden güç kazanmaya başladığı görüldü.

Resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında ekonomik büyüme ile daralma arasındaki eşik değer olan 50 seviyesine gerilemesinin ardından haziran ayında 50,3'e yükseldi.

HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİ DE GÜÇ KAZANDI

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan imalat dışı PMI verisi de beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 50,2 seviyesine çıktı. Böylece ekonomik faaliyetlerde sınırlı da olsa genişleme eğilimi sürdü.

EKONOMİSTLER TEMKİNLİ İYİMSER

Credit Agricole CIB Ekonomisti Xiaojia Zhi, açıklanan verilerin haziran ayında ekonomik faaliyetlerde kısmi bir toparlanmaya işaret ettiğini belirterek bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Zhi, sektörler arasındaki toparlanmanın dengeli olmadığını vurgulayarak, iç talepteki büyümenin yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivme kazanmadan önce haziran ayında sınırlı seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi.

YAVAŞLAMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Veriler, Çin ekonomisinin ikinci çeyreği nasıl tamamladığına ilişkin önemli ipuçları sunarken, yılın ilk çeyreğinde görülen beklenmedik toparlanmanın ardından büyüme görünümüne yönelik soru işaretleri sürüyor.

Şimdiye kadar açıklanan göstergeler, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarındaki zayıflamanın pandemi döneminden bu yana en sert yavaşlamalardan birine işaret ettiğini ortaya koymuştu.

TOPARLANMA HENÜZ EKONOMİNİN GENELİNE YAYILMADI

Guotai Junan International Holdings Baş Ekonomisti Hao Zhou ise haziran PMI verilerinin piyasalar açısından orta düzeyde olumlu bir sürpriz oluşturduğunu değerlendirdi.

Ancak imalat sektöründe istihdam ve stok göstergelerinin halen zayıf seyrettiğine dikkat çeken Zhou, faaliyetlerde iyileşme görülmesine rağmen büyümenin henüz ekonominin tüm kesimlerine yayılmadığını ve toparlanmanın dengesiz bir görünüm sergilediğini ifade etti.