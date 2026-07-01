Avrupa borsalarında temkinli seyir

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 11:19
Avrupa pay piyasalarında işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.
ABD-İsrail ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.
Almanya borsası yükseliş kaydederken, diğer büyük Avrupa endeksleri negatif bölgede işlem görüyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde yeni pürüzlerin ortaya çıkması piyasalarda temkinli görünümü güçlendirdi.
İran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına yönelik çerçeve konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü belirterek bölgeye gelen ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğine ilişkin haber akışı, küresel piyasalarda risk algısını olumsuz etkiledi.
FED BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artıracağı beklentileri de fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.
Yatırımcıların odağında ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın gün içinde yapacağı açıklamalar bulunuyor.
Analistler, Warsh'ın para politikasına ilişkin güçlü yönlendirmelerden kaçınabileceğini değerlendiriyor.
AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Avrupa piyasalarının en önemli gündem maddesini Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin öncü enflasyon verisi oluşturuyor.
Piyasa beklentileri, haziranda yüzde 3,2 olan yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 3 seviyesine gerilemesi yönünde bulunuyor.
Açıklanacak verinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede attığı faiz adımlarının etkisini göstermesi açısından yakından takip edileceği belirtiliyor.
ENDEKSLERDE SON DURUM
Avrupa piyasalarında TSİ 10.35 itibarıyla endekslerde şu görünüm öne çıktı:
PİYASALARDA GÜNÜN GÜNDEMİ
Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi enflasyon verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, önde gelen merkez bankası başkanlarının konuşmaları ve ABD'de yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.