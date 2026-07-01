CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsalarında temkinli seyir

Avrupa borsalarında temkinli seyir

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne düşüşle başladı. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz artırımı beklentileri ve Avro Bölgesi enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ederken, Almanya borsası pozitif ayrıştı.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 11:19

Avrupa pay piyasalarında işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

ABD-İsrail ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

Almanya borsası yükseliş kaydederken, diğer büyük Avrupa endeksleri negatif bölgede işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde yeni pürüzlerin ortaya çıkması piyasalarda temkinli görünümü güçlendirdi.

İran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına yönelik çerçeve konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü belirterek bölgeye gelen ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğine ilişkin haber akışı, küresel piyasalarda risk algısını olumsuz etkiledi.

FED BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artıracağı beklentileri de fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın gün içinde yapacağı açıklamalar bulunuyor.

Analistler, Warsh'ın para politikasına ilişkin güçlü yönlendirmelerden kaçınabileceğini değerlendiriyor.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Avrupa piyasalarının en önemli gündem maddesini Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin öncü enflasyon verisi oluşturuyor.

Piyasa beklentileri, haziranda yüzde 3,2 olan yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 3 seviyesine gerilemesi yönünde bulunuyor.

Açıklanacak verinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede attığı faiz adımlarının etkisini göstermesi açısından yakından takip edileceği belirtiliyor.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Avrupa piyasalarında TSİ 10.35 itibarıyla endekslerde şu görünüm öne çıktı:

  • Stoxx Europe 600: %0,3 düşüşle 640 puan
  • FTSE 100 (İngiltere): %0,3 düşüşle 10.470 puan
  • DAX 40 (Almanya): %0,1 yükselişle 25.032 puan
  • CAC 40 (Fransa): %0,3 düşüşle 8.378 puan
  • FTSE MIB 30 (İtalya): %0,5 düşüşle 51.420 puan
  • IBEX 35 (İspanya): %0,5 gerilemeyle 19.366 puan

PİYASALARDA GÜNÜN GÜNDEMİ

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi enflasyon verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, önde gelen merkez bankası başkanlarının konuşmaları ve ABD'de yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ECB’den enerji fiyatları uyarısı: Dolaylı etkiler enflasyonu ve faiz patikasını etkileyebilir ECB’den enerji fiyatları uyarısı: Dolaylı etkiler enflasyonu ve faiz patikasını etkileyebilir 30 Haziran 2026 10:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Haziran 2026 10:01
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 30 Haziran 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Haziran 2026 09:51
Çin ekonomisinde toparlanma sinyali: Haziran PMI verileri beklentileri aştı Çin ekonomisinde toparlanma sinyali: Haziran PMI verileri beklentileri aştı 30 Haziran 2026 09:25
Almanya’da perakende satışlar mayısta beklentileri geride bıraktı Almanya'da perakende satışlar mayısta beklentileri geride bıraktı 30 Haziran 2026 09:23
Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Gözler ABD-İran Doha görüşmesinde! Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Gözler ABD-İran Doha görüşmesinde! 30 Haziran 2026 09:07
Lagarde: Avrupa ekonomisi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi Lagarde: Avrupa ekonomisi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi 30 Haziran 2026 08:56
Japon yeni 1986’dan bu yana dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü: Müdahale sinyali geldi Japon yeni 1986’dan bu yana dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü: Müdahale sinyali geldi 30 Haziran 2026 08:45
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 29 Haziran 2026 16:52
Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor 29 Haziran 2026 16:51
AB’den geri dönüşüm hamlesi: Ömrünü tamamlamış araçların dönüşümü artacak AB'den geri dönüşüm hamlesi: Ömrünü tamamlamış araçların dönüşümü artacak 29 Haziran 2026 16:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.188,1400 Değişim 171,54 Son veri saati:
Düşük 14031,72 Yüksek 14203,26
Açılış
46,6787 Değişim 0,0882 Son veri saati:
Düşük 46,6123 Yüksek 46,7005
Açılış
53,2591 Değişim 0,1485 Son veri saati:
Düşük 53,2165 Yüksek 53,365
Açılış
5.959,7380 Değişim 86,061 Son veri saati:
Düşük 5943,204 Yüksek 6029,265
Açılış
86,3590 Değişim 2,564 Son veri saati:
Düşük 85,853 Yüksek 88,417
Açılış
BİST En Aktif Hisseler