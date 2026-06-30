AB'den çelik ithalatına yeni düzenleme: Kotalar azalıyor, gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkıyor

AB Komisyonu, yeni Çelik Tüzüğü çerçevesinde hazırlanan ve çelik ithalatına uygulanacak tarife kotalarının ticaret ortakları arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen uygulama düzenlemesini yayımladı.

Düzenlemeye göre, mevcut çelik korunma önlemlerinin devamı niteliğindeki uygulama kapsamında AB'ye yıllık toplam 18,3 milyon ton çelik ürününün gümrüksüz ithalatına izin verilecek. Bu kotanın yaklaşık yarısı tercihli ticaret anlaşmasına sahip ülkelere ayrılırken, kalan bölüm ise diğer tüm ticaret ortaklarının kullanımına açık olacak.

Belirlenen kotanın aşılması durumunda ise 26 farklı çelik ürün kategorisinde yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Yeni sistem ayrıca, AB'ye ithal edilen çeliğin üretim sürecindeki eritme ve döküm işlemlerinin hangi ülkede gerçekleştirildiğinin beyan edilmesini zorunlu hale getiriyor. Böylece çelik tedarik zincirinde şeffaflığın ve ürün izlenebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

AB yönetimi, söz konusu düzenlemeyle küresel çelik arz fazlasının uluslararası piyasalarda oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı, Avrupa'daki çelik üretimini ve istihdamı korumayı, aynı zamanda üreticilerin daha çevreci ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapabilecekleri rekabetçi bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Savunma sanayisi başta olmak üzere birçok stratejik sektörde kullanılan çelik, AB ekonomisi açısından kritik öneme sahip ürünler arasında yer alıyor. Avrupa'da çelik sektörü yaklaşık 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye ise dolaylı istihdam sağlarken, sektör temsilcileri uzun süredir ithalata karşı daha güçlü koruma önlemleri talep ediyordu.