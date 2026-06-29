ECB Yetkilisi Kazaks'tan faiz mesajı: Hızlı artışlara ihtiyaç yok

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, son ekonomik gelişmeler doğrultusunda borçlanma maliyetlerinin kısa aralıklarla ve peş peşe artırılmasını gerektirecek bir tablo görmediklerini ifade etti.

Econostream Media'ya değerlendirmelerde bulunan Kazaks, gelen verilerin dikkatle takip edildiğini belirterek, "Şu an için aceleci ya da sert bir politika değişikliğini gerektiren acil bir durum bulunmuyor." dedi.

"BEKLEYİP GÖRME İMKâNIMIZ VAR"

Mevcut koşulların merkez bankasına daha temkinli hareket etme alanı sunduğunu dile getiren Kazaks, "Bekleyip görme lüksüne sahip olduğumuz bir noktadayız." ifadelerini kullandı. Bu süreçte para politikasının daha ölçülü ve kademeli şekilde ilerleyebileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLERDEKİ AZALMA ENFLASYON ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ

İran ile ilgili çatışma riskine de değinen Kazaks, bölgede tansiyonun düşmesinin enflasyon üzerinde oluşabilecek ikincil baskıları azalttığını söyledi. Bu gelişmenin, ekonomi ve para politikası açısından daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için AMB'ye zaman kazandırdığını ifade etti.

Kazaks, mevcut ortamın verileri adım adım analiz ederek karar alma sürecini desteklediğini belirterek, "Daha sabırlı olabiliriz. Büyük ve hızlı hamleler yerine kademeli bir yaklaşım izlemek daha uygun görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.