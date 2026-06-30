Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

PİYASALARDA OYNAKLIK SÜREBİLİR

Her ne kadar orta vadede arz açığı fiyatları destekleyebilecek bir unsur olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı ve küresel belirsizlikler kısa vadede dalgalanmanın devam etmesine neden olabilir.