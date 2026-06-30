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Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikası gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Ancak uzmanlar, 2026'da oluşması beklenen arz açığının orta-uzun vadede fiyatları yeniden yukarı taşıyabileceğini değerlendiriyor. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 11:29
Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Küresel emtia piyasalarında dengeler yeniden şekillenirken gümüş, hem jeopolitik gelişmeler hem de para politikası kaynaklı baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Spot gümüş fiyatı gün içindeki satışların ardından 57,45 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

ABD ile İran arasında sağlanan geçici uzlaşma sonrası Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi, güvenli liman talebini zayıflattı.

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Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının normale dönmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme de risk primini azaltarak değerli metallere olan ilgiyi sınırladı.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

FED POLİTİKASI VE YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, gümüş üzerindeki baskının bir diğer önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Yüksek faiz ortamı doların ve ABD tahvil getirilerinin güçlenmesine yol açarken, faiz getirisi olmayan değerli metallerin cazibesini azaltıyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Bu süreçte kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi de satış baskısını artırarak fiyatlarda geri çekilmeyi hızlandırdı.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

UZUN VADEDE ARZ AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa vadeli baskılara rağmen piyasanın temel dinamikleri güçlü kalmayı sürdürüyor. Silver Institute verilerine göre 2026 yılında küresel gümüş piyasasında yaklaşık 46,3 milyon onsluk fiziksel arz açığı oluşması bekleniyor.

Bu durum, üst üste altıncı kez talebin arzı aşacağı bir piyasa yapısına işaret ediyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

SANAYİ TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Gümüşün kullanım alanları özellikle teknoloji sektöründe genişlemeye devam ediyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Yapay zekâ sistemleri, veri merkezleri, yüksek performanslı işlemciler ve 5G altyapısı gibi alanlarda gümüşe olan talep güçlü kalıyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Buna karşın güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının teknolojik verimlilik sayesinde yaklaşık %19 azalması, toplam sanayi talebindeki artışı bir miktar sınırlıyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

TEKNİK GÖRÜNÜM: TEPKİ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Teknik analiz tarafında gümüşün iki saatlik grafikte aşağı yönlü üçgen formasyonunun alt sınırına yaklaştığı belirtiliyor. RSI ve MACD göstergeleri ise satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Fiyatın 55,61 dolar üzerinde tutunması halinde kısa vadeli toparlanma hareketi başlayabilir.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

Bu senaryoda ilk hedef 59,06 dolar olurken, yükselişin devamında 61,55 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir

PİYASALARDA OYNAKLIK SÜREBİLİR

Her ne kadar orta vadede arz açığı fiyatları destekleyebilecek bir unsur olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı ve küresel belirsizlikler kısa vadede dalgalanmanın devam etmesine neden olabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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