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Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir
Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikası gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Ancak uzmanlar, 2026'da oluşması beklenen arz açığının orta-uzun vadede fiyatları yeniden yukarı taşıyabileceğini değerlendiriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 11:29