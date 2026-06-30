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Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.181,46 puan oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 13:42

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,76 puan düşüşle 14.181,46 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,45 ile iletişim oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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