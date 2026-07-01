VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 yükselişle 17.182,00 puandan başladı.

Kontrat, açılışta yatay bir görünüm sergilerken yatırımcılar küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

DÜN GÜNÜ HAFİF YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,05 değer kazanarak 17.181,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında da yükselişini sürdüren kontrat, 17.198,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda ABD-İsrail ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler de piyasalarda yön arayışını sürdürüyor.

GÖZLER PMI VE ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini belirtti.

Küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankası başkanlarının açıklamaları ve ABD'de yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiği ifade edildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, teknik açıdan BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontratta:

17.300 ve 17.400 puan seviyelerinin direnç,

17.100 ve 17.000 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu belirtti.