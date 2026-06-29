Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 87 bin lira, en yüksek 6 milyon 169 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 103 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 88 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 647 milyon 125 bin 188,10 lira, işlem miktarı ise 1256,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 661 milyon 624 bin 712,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.088.000,00 4.073,00 En Düşük 6.087.000,00 3.993,60 En Yüksek 6.169.200,00 4.091,90 Kapanış 6.103.000,00 4.006,00 Ağırlıklı Ortalama 6.115.385,41 4.061,83 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.647.125.188,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.256,93 Toplam İşlem Adedi 125