BlackRock’tan 2026 görünümü: Gelişmekte olan piyasalara temkin, euro bölgesi tahvillerine güven

Şirketin 2026 ortasına yönelik küresel yatırım raporunda, gelişmekte olan piyasalarda özellikle yapay zekâ temalı yoğunlaşmanın yarattığı risklere dikkat çekiliyor. Euro Bölgesi için ise faiz oranlarına ilişkin endişelerin piyasalarda abartılı şekilde fiyatlandığı değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, önümüzdeki 6 ila 12 aylık dönem için gelişmekte olan piyasa hisselerine ilişkin tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesinden "nötr"e indirdi. Bu revizyonda, özellikle Tayvan ve Güney Kore gibi yapay zekâ odaklı şirketlerin yoğunlaştığı piyasalardaki riskler etkili oldu.

BlackRock Yatırım Enstitüsü raporunda, farklı ülkelerin aynı değer zincirine bağlı olmasının coğrafi çeşitlendirmenin riskleri azaltmasını sınırladığı vurgulandı. Bu yoğunlaşmanın, gelişmekte olan piyasaların genel görünümünü aşağı çektiği ifade edildi.

Son dönemde gelişmekte olan piyasalar, teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikası sinyalleri nedeniyle baskı altında kaldı. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi de Mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Buna karşın BlackRock, ABD hisse senetlerine yönelik olumlu görüşünü sürdürüyor ve özellikle teknoloji sektörü üzerinden yapay zekâ temalı yatırımları öne çıkarıyor. Raporda, yapay zekâ alanında nihai kazananların henüz netleşmediği ancak bu şirketlerin büyük bölümünün ABD teknoloji ekosisteminde yer almasının muhtemel olduğu belirtildi.