CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin'den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi

Çin'den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi

Çin, yurt dışı yatırımlarda hassas teknoloji ve veri transferini sıkı kurallara bağlayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Hükümet, ulusal çıkarlara zarar verdiği değerlendirilen yabancı şirketlere yaptırım uygulama yetkisi de kazandı.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 11:55

Çin, yurt dışı yatırımlarda hassas teknoloji ve veri transferine yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle stratejik ürünlerin onaysız yurt dışına çıkarılması yasaklanırken, ulusal çıkarlara zarar verdiği değerlendirilen yabancı şirketlere karşı yaptırım uygulanmasının da önü açıldı.

YENİ DÜZENLEME 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çin'de Devlet Konseyi tarafından hazırlanan 34 maddelik "Yurt Dışı Yatırım Düzenlemesi" 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, Çinli şirketlerin yurt dışındaki yatırımlarında hassas ürün, teknoloji, hizmet ve veri transferine daha sıkı denetim getirirken, hükümete ulusal güvenliği ilgilendiren konularda geniş yetkiler tanıyor.

HASSAS TEKNOLOJİLER İÇİN ONAY ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında ihracat kontrollerine tabi ürün, teknoloji, hizmet ve verilerin resmi onay alınmadan yurt dışına aktarılması yasaklandı.

Kurallar yalnızca doğrudan teknoloji transferini değil, şirket devri, teknik personelin yurt dışına gönderilmesi, danışmanlık hizmetleri ve eğitim programları gibi dolaylı aktarım yöntemlerini de kapsıyor.

YABANCI ŞİRKETLERE YAPTIRIM YETKİSİ

Yeni düzenleme, Çin hükümetine önemli yaptırım yetkileri de veriyor.

Buna göre Çinli şirketlerle ticareti durduran veya Çinli yatırımcılara ayrımcı uygulamalar gerçekleştirdiği değerlendirilen yabancı kuruluşlara karşı mütekabiliyet esasına dayalı tedbirler alınabilecek.

MANUS SATIŞI DÜZENLEMENİN GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLDU

Düzenlemenin hazırlanmasında, Çinli yapay zekâ girişimi Manus ile ilgili yaşanan süreç etkili oldu.

Çin yönetimi, Nisan ayında Çin merkezli yapay zekâ uygulaması Manus'un ABD'li teknoloji devi Meta'ya devrini durdurmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada satış işleminin yatırım kurallarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştı.

Yeni düzenlemenin özellikle şirket satın almaları yoluyla hassas teknolojilerin yurt dışına aktarılmasını önlemeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

NEXPERIA GERİLİMİ DE ETKİLİ OLDU

Düzenlemenin arka planında Hollandalı çip üreticisi Nexperia konusunda yaşanan anlaşmazlığın da bulunduğu belirtiliyor.

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech'in hakim ortak olduğu Nexperia'ya yönelik kontrol tedbirleri uygulamış, daha sonra şirket yönetimine el koymuştu.

Bunun ardından Pekin yönetimi de şirketin Çin operasyonlarına yönelik ihracat kısıtlamaları getirerek küresel tedarik zincirinde yeni gerilimlerin yaşanmasına neden olmuştu.

KÜRESEL TEKNOLOJİ REKABETİNDE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre yeni düzenleme, Çin'in kritik teknolojilerin ülke dışına çıkışını daha sıkı kontrol altına alma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Özellikle yapay zekâ, yarı iletkenler, ileri üretim teknolojileri ve stratejik veriler konusunda Çin'in ulusal güvenlik odaklı yaklaşımını güçlendirmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 30 Haziran 2026 10:36
ECB’den enerji fiyatları uyarısı: Dolaylı etkiler enflasyonu ve faiz patikasını etkileyebilir ECB’den enerji fiyatları uyarısı: Dolaylı etkiler enflasyonu ve faiz patikasını etkileyebilir 30 Haziran 2026 10:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Haziran 2026 10:01
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 30 Haziran 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Haziran 2026 09:51
Çin ekonomisinde toparlanma sinyali: Haziran PMI verileri beklentileri aştı Çin ekonomisinde toparlanma sinyali: Haziran PMI verileri beklentileri aştı 30 Haziran 2026 09:25
Almanya’da perakende satışlar mayısta beklentileri geride bıraktı Almanya'da perakende satışlar mayısta beklentileri geride bıraktı 30 Haziran 2026 09:23
Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Gözler ABD-İran Doha görüşmesinde! Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Gözler ABD-İran Doha görüşmesinde! 30 Haziran 2026 09:07
Lagarde: Avrupa ekonomisi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi Lagarde: Avrupa ekonomisi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldi 30 Haziran 2026 08:56
Japon yeni 1986’dan bu yana dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü: Müdahale sinyali geldi Japon yeni 1986’dan bu yana dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü: Müdahale sinyali geldi 30 Haziran 2026 08:45
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 29 Haziran 2026 16:52
Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor 29 Haziran 2026 16:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.202,3400 Değişim 179,45 Son veri saati:
Düşük 14031,72 Yüksek 14211,17
Açılış
46,6761 Değişim 0,0882 Son veri saati:
Düşük 46,6123 Yüksek 46,7005
Açılış
53,2487 Değişim 0,1485 Son veri saati:
Düşük 53,2165 Yüksek 53,365
Açılış
5.965,4710 Değişim 86,061 Son veri saati:
Düşük 5943,204 Yüksek 6029,265
Açılış
86,6572 Değişim 2,564 Son veri saati:
Düşük 85,853 Yüksek 88,417
Açılış
BİST En Aktif Hisseler