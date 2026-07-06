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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Temmuz 2026 10:45

Yeni haftada teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla küresel piyasalarda risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor. Öte yandan politika yapıcıların faiz oranlarına ilişkin beklentilerine dair daha fazla ipucu elde etmek için bu hafta gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilecek.

Bu hafta jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Şirketlerin açıklayacakları bilançolar da yatırımcıların odağında olacak.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 652,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 10.694 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 25.780 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 53.045 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.524 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 19.812 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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