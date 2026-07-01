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Goldman Sachs’tan küresel hisseler için ikinci yarı mesajı: Teknoloji karları ralliyi desteklemeye devam edecek

Goldman Sachs, teknoloji sektöründeki güçlü kârlılık ve yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle küresel hisse senetlerinde yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında da sürebileceğini öngörüyor. Bankaya göre kazançların hızı ilk yarıya kıyasla yavaşlasa da, daha geniş bir sektörel tabana yayılması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 15:22

Goldman Sachs, teknoloji şirketlerinin güçlü kâr performansının desteğiyle küresel hisse senetlerindeki yükseliş trendinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngörüyor.

Bankanın Küresel Hisse Senedi Baş Stratejisti Peter Oppenheimer, yaptığı değerlendirmede, şirket kârlarının güçlü seyrini koruması ve farklı sektörlere yayılmayı sürdürmesi halinde piyasalardaki yükselişin devam edeceğini söyledi. Oppenheimer, ikinci yarıda getirilerin ilk altı aya göre daha sınırlı olabileceğini ancak yükselişin daha geniş bir tabana yayılacağını ifade etti.

Teknoloji sektöründeki kâr artışının süreceğini belirten Oppenheimer, yatırımcıların odağının veri merkezleri ve bulut bilişim işletmecilerinden yarı iletken üreticileri ile çip ekipmanı sağlayıcılarına kaydığını vurguladı.

Yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü talep, çip üreticilerinin hisselerine de destek verdi. Philadelphia Borsası Yarı İletken Endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 88 yükselerek tarihinin en güçlü çeyreklik performansını sergiledi ve yıllık bazda da rekor seviyelere ulaşma yolunda ilerledi.

Buna karşın, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren hiper ölçekli teknoloji şirketlerinin hızla artan yatırım harcamaları piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor. Teknoloji devleri, son 10 yılı aşkın sürenin en düşük göreceli değerleme seviyelerine gerilerken, S&P 500 endeksine kıyasla yalnızca yüzde 15'in biraz üzerinde primle işlem görüyor.

Oppenheimer ise hiper ölçekli şirketlerin yüksek yatırım harcamalarının etkilerinin zaman içinde daha belirgin hale geleceğini ve yapay zekâ altyapısını destekleyen sektörlerde kâr büyümesini güçlendireceğini savundu. Bu süreçten özellikle Avrupa merkezli şirketlerin olumlu etkilenmesini beklediğini dile getiren Oppenheimer, Avrupa piyasalarının sektör farklılıkları dikkate alındığında hâlâ cazip değerlemeler sunduğunu ve kârlılığın güçlü seyrini koruduğunu belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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