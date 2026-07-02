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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 17.473,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2026 09:29

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,74 artışla 17.480,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.459,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 17.473,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.400 ve 17.300 puanın destek, 17.600 ve 17.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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