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BIST 100 yüzde 0,77 yükseldi: 14.231 puana ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 14.231,13 puana yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 14:56

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,30 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 14.231,13 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,43 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 1,42 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında önde gelen merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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