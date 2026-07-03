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Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni

Rus hükümeti, akaryakıt sorunu nedeniyle bazı petrol rafinerilerinin daha düşük standartlı yakıtları yıl sonuna kadar piyasaya sunmasına izin verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2026 14:19

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan geniş çaplı akaryakıt sorununa ilişkin alınan karara yer verildi.

Buna göre, bazı rafineriler 31 Aralık 2026'ya kadar "Euro-3" standardına sahip benzin ve motorin üretebilecek.

Rusya Enerji Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağı belirtildi.

Euro-3 standardı, halihazırda Rusya'da satılan akaryakıt çeşitlerine göre daha yüksek kükürt oranına sahip.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere, yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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