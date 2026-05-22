Anasayfa Finans Ekonomi Rusya 60 milyon ton tahıl ihracatı hedefliyor

Rusya 60 milyon ton tahıl ihracatı hedefliyor

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 2025-2026 tarım sezonunda 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi beklediklerini söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 14:10

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Rusya'nın Sirius bölgesinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

2025-2026 tarım sezonunda bugüne kadar 52 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirdiklerine işaret eden Lut, "Sezon sonunda toplam tahıl ihracatının 60 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Tüm hasat, tahıl tedarikinde dünyada birinci sırayı korumamıza imkan tanıyacak." dedi.

Lut, buğday hasadının bu yıl "iyi seviyede" gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Buğday ihracatının yüzde 82'sinin Afrika ve Orta Doğu'ya yapıldığını anlatan Lut, Rus tahılının 100'den fazla ülkeye ihraç edildiği ve Rusya'nın küresel buğday ihracatının yüzde 20'sini karşıladığı bilgisini verdi.

Mısır'ın son yıllarda Rus tahılı ithalatında ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Lut, "Mısır bizim tartışmasız ortağımız. Biz de Mısır'ın gıda güvenliğini sağlamaya hazır olduğumuzu her zaman teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Altın Fiyatları
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüş Fiyatları
