EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği

Finansman paketinin 47 milyon Euro'luk bölümü EBRD tarafından sağlanırken, yaklaşık 3 milyon Euro'luk kısmı ise TaiwanICDF tarafından imtiyazlı kredi olarak sunuluyor.

Sağlanan kaynakla birlikte özellikle 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde finansmana erişimin artırılması, maliyet baskılarının azaltılması ve uzun vadeli yeşil yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor. Finansman paketinin en az yüzde 30'unun deprem bölgesindeki çevreci yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor. Böylece işletmelerin daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıyla yeniden faaliyetlerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

1 milyar Euro büyüklüğündeki Türkiye GEFF III programı kapsamında, özel sektör finans kuruluşları aracılığıyla çevre dostu projeler destekleniyor. Program çerçevesinde, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren alt borçlulara finansman sağlayacak bankalar için toplam 300 milyon Euro'ya kadar kaynak ayrılmış durumda.

QNB Leasing, söz konusu finansmanı; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım, yeşil bina uygulamaları ve çevre dostu üretim modelleri gibi alanlarda yatırım yapan KOBİ'ler ile özel sektör firmalarına aktaracak.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin yeşil dönüşüm süreci ile deprem bölgelerinin uzun vadeli toparlanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yavorskaya, uygun maliyetli finansmana erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yeşil yatırımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş ise iş birliğinin hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hem de deprem bölgesindeki ekonomik iyileşmeye katkı sağlayacağını ifade etti. Taş, özellikle KOBİ'lerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevreci dönüşüm yatırımlarına erişimini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

QNB Leasing, EBRD ile uzun yıllardır sürdürülen iş birlikleri kapsamında yeşil finansman projelerinde aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Kurum, iklim odaklı yatırımların yaygınlaştırılması konusunda sahip olduğu operasyonel kapasite ve sektörel deneyimle öne çıkıyor.

EBRD ise 2009 yılından bu yana Türkiye'de, büyük bölümü özel sektöre yönelik olmak üzere toplam 23,6 milyar Euro'nun üzerinde yatırım gerçekleştirdi.