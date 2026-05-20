Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB'de faiz süreci belirsizliği azaldı

Emmanuel Macron tarafından Emmanuel Moulin için yapılan Fransa Merkez Bankası başkanlığı adaylığı, parlamentoda onay aldı. Kararla birlikte, Avrupa Merkez Bankası içindeki faiz artırımı sürecine ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığı değerlendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 15:25

Parlamentonun iki maliye komisyonunun gerçekleştirdiği ortak oylamada 110 milletvekilinden 58'i Moulin'in atanmasına karşı oy kullandı. Ancak muhaliflerin sayısı, adaylığı durdurmak için gerekli olan beşte üç çoğunluğa ulaşamadı.

Oylama öncesinde aşırı sağ, sol ve sosyalist kanattan milletvekilleri, Macron'a yakın bir ismin cumhurbaşkanının görev süresinin sona ereceği 2027 sonrasında da etkili bir pozisyonda kalmasına tepki göstermişti. Muhalefet, atamanın engellenmesi için çağrıda bulunmuştu.

Moulin'in adaylığına karşı çıkan çevreler, merkez bankasının bağımsızlığı ile Euro Bölgesi'nin para politikasını yöneten isimlerin belirlenme sürecine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Komisyon görüşmelerinde konuşan Moulin, haziran ayında alınacak faiz kararının ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmaya öncelik vermesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, yükselen borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyüme açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

57 yaşındaki Moulin, Avrupa borç krizi döneminde eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile dönemin maliye bakanı ve mevcut AMB Başkanı Christine Lagarde'a danışmanlık yapmasıyla tanınıyor.

2020 yılında dönemin Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in ekibinin başına geçen Moulin, daha sonra Hazine Bakanlığı görevine getirildi. Bu süreçte Fransa'nın Covid-19 krizi, yüksek enflasyon dönemi ve Avrupa Birliği bütçe müzakerelerinde aktif rol oynadı.

