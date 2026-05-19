Almanya'da istihdamda daralma sürüyor

Almanya'da toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilemeye devam etti.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 10:52

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkedeki istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 45,6 milyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da yılın ilk çeyreğinde istihdam, ekonomideki durgunluk ve geleneksel mevsimsel etkilerin de etkisiyle 2025'in son çeyreğine kıyasla 486 bin kişi azaldı.

Destatis açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde istihdamda görülen düşüşün mevsimsel bir eğilim olduğu ancak yılın başındaki bu gerilemenin geçmiş yılların oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, bu dönemdeki istihdam kaybının, 2023-2025 yılları arasındaki ilk çeyrek ortalaması olan 381 bin kişilik düşüşün de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

İMALAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde, istihdamın bir önceki çeyreğe göre 61 bin kişi veya yüzde 0,1 azaldığı görüldü.

Benzer şekilde 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde de yüzde 0,1'lik düşüşler yaşanmıştı. Bu durum, istihdamdaki olumsuz trendin 2025 yazından bu yana kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu.

Yıllık bazda bakıldığında ise istihdam, 2025'in ilk çeyreğine göre 157 bin kişi azaldı.

Almanya'da istihdam verileri sektörel bazda incelendiğinde, hizmet dışındaki sektörlerde yıllık bazda 202 bin kişilik sert bir daralma yaşandığı görüldü. Sanayi üretimi ve inşaat gibi temel lokomotif sektörler kan kaybetmeye devam etti. Bu grupta en büyük kayıp, yıllık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 171 bin kişilik istihdam azalışı yaşayan imalat sektöründe kaydedildi. İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yüzde 1,1 azalarak 27 bine gerilerken tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 0,7'lik düşüşle 4 binlik kayıp yaşandı.

Hizmet sektörü genelinde istihdam yıllık bazda 45 bin kişi artsa da alt sektörlerdeki derin ayrışma dikkat çekti. Sektörün ayakta kalmasını sağlayan ana unsur, uzun vadeli yukarı yönlü trendini koruyan kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanı oldu. Bu alan, 181 bin kişilik artışla dönem içindeki en güçlü büyümeyi kaydetti.

Bu arada, Almanya'da sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda 120 bin kişi azalarak 42 milyona, serbest meslek sahibi sayısı ise 37 bin kişi düşüşle 3,6 milyona geriledi. Toplam çalışma hacmi ise 15,7 milyar saat ile değişmeyerek daha az kişinin daha uzun saatler çalıştığına işaret etti.

Öte yandan, aynı dönemde istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 0,5, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

