Demir cevheri fiyatları Çin talep endişeleriyle geriledi: Stoklar yüksek seyrediyor

Demir cevheri fiyatları haftanın ilk işlem gününde, Çin’de liman stoklarının yüksek seviyede kalması ve çelik talebine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geriledi. Buna karşın kısa vadeli talebin güçlü seyretmesi, fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 10:01

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,62 düşüşle ton başına 807 yuana (yaklaşık 118,40 dolar) geriledi. Kontrat gün içinde 804 yuan seviyesine inerek 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda işlem gören haziran vadeli gösterge kontrat ise yüzde 0,07 düşüşle ton başına 109,05 dolara indi. Gün içi işlemlerde 108,60 dolar seviyesi test edilerek yine 6 Mayıs'tan bu yana en düşük düzey kaydedildi.

Çin'de çelik üretiminin temel hammaddesi olan demir cevherine yönelik liman stokları son haftalarda sınırlı gerileme gösterse de yüksek seviyesini koruyor. Steelhome verilerine göre 15 Mayıs itibarıyla stoklar 160,34 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Bu rakam yılbaşına göre yüzde 6,5 artışa, bir önceki haftaya göre ise yüzde 0,6 düşüşe işaret ediyor.

Çelik talebine ilişkin görünümdeki belirsizlik ve emlak sektöründeki uzun süreli zayıflık da fiyatlar üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Öte yandan kısa vadeli talep güçlü kalmaya devam ediyor. Demir cevheri talebinin önemli göstergelerinden biri olan günlük ortalama sıcak metal üretimi, 14 Mayıs itibarıyla haftalık bazda yüzde 0,2 artarak 2,39 milyon tona yükseldi. Mysteel verilerine göre bu seviye, nisan ortasından bu yana görülen en yüksek düzeye işaret ediyor.

Diğer çelik üretim girdilerinde de sınırlı düşüşler dikkat çekti. Koklaşabilir taş kömürü yüzde 0,04, kok kömürü ise yüzde 0,69 oranında geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik ürünlerinde genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi. İnşaat çeliği yüzde 0,71, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,52 ve paslanmaz çelik yüzde 1,04 değer kaybederken, filmaşin yüzde 0,09 oranında yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

