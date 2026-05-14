Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı

Rusya’nın petrol ihracatı nisan ayında dikkat çekici bir yükseliş kaydederek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. MarineTraffic tarafından yayımlanan analiz raporuna göre, toplam rafine petrol ürünü sevkiyatı 4,4 milyon varile ulaştı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 14:43

Bu hacmin yaklaşık 2,8 milyon varillik bölümünü Rusya kaynaklı ürünler oluşturdu. Böylece dizel, fuel oil ve nafta gibi rafine ürünlerde son 12 ayın en yüksek ihracat seviyesi görüldü. Söz konusu sevkiyatların büyük bölümü Hindistan pazarına yönlendirildi.

"Gölge filo" olarak tanımlanan tankerlerle gerçekleştirilen Rus petrol taşımacılığı da nisan ayında hız kazandı. Bu kapsamda yapılan sevkiyatlar yaklaşık 67 milyon varile çıkarak son üç ayın zirvesine ulaştı. Ocak ayında 72,7 milyon varille kaydedilen yüksek seviyenin ardından şubat ayında 50,7 milyon varile gerileyen ihracat, martta 64,1 milyon varille yeniden toparlanma sinyali vermişti.

Denizyolu üzerinden yapılan petrol sevkiyatları da yıl başından bu yana en yüksek kapasiteye ulaşarak küresel enerji piyasalarında Rusya'nın etkisini artırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verileri de ihracattaki yükselişi doğruladı. Reuters tarafından aktarılan verilere göre, Ukrayna'nın Rus rafineri ve dolum tesislerine yönelik İHA saldırılarının üretimde aksamalara yol açmasına rağmen, Rus ham petrol ihracatı mart ayına göre günlük 250 bin varil arttı. Böylece günlük ortalama ihracat hacmi 4,9 milyon varil seviyesine çıktı.

Öte yandan ABD'nin yaptırım politikalarında sergilediği esnek yaklaşımın da ihracattaki artışta etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın Hindistan'daki rafinerilere belirli sürelerle Rus petrolü alım izni vermesi, sevkiyatların devam etmesini sağladı.

Washington yönetiminin yaptırım muafiyetlerini uzatabileceğine yönelik açıklamalar da piyasada dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, enerji fiyatlarını dengelemek adına gerekli adımların atılacağını ifade ederken, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş beklediğini söyledi.

Ortadoğu'da yaşanan arz sorunları ve Asya'dan gelen güçlü talep, Rus petrolüne yönelik ilgiyi artırırken, Bloomberg verilerine göre Rusya'nın petrol ihracat gelirleri Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde Singapur'a yapılan Rus fuel oil sevkiyatlarının da son 10 yılın rekorunu kırdığı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

