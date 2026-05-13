Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı

İşlem gördüğü hissede manipülatif hareketlerde bulundukları öne sürülen 2 şüpheli için gözaltı süreci başlatıldı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 14:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü çalışmalar sırasında BIST pay piyasasında yer alan bir hisseye yönelik manipülatif işlemlerin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak hakkında, "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı alındığı duyuruldu.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, dosya üzerindeki incelemelerin çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

