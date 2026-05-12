Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gelerek iyileşme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 13:24

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 17,2 puan olan endeks, mayısta 7 puanlık artışla eksi 10,2 puana yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 19,5 puana gerileyeceği yönündeydi. Böylece iki aydır sert düşüş kaydeden endeks, mayısta sürpriz bir toparlanma sergiledi.

Mevcut Durum Endeksi ise mayısta geçen aya kıyasla 4,1 puan düşerek eksi 77,8 olarak tespit edildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasa uzmanlarının İran'daki savaşın yakın zamanda sona ereceğine dair umut taşıdığını belirtti.

Beklentilerdeki iyileşmeye rağmen endeksin halen negatif bölgede kaldığına dikkati çeken Wambach, "Zayıf sanayi üretimi, artan enerji fiyatları ve yüzde 2 hedefini aşan enflasyon oranı Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AVRO BÖLGESİ'NDE GÜVEN ARTTI

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de mayısta güçlü bir yükseliş kaydetti.

Söz konusu gösterge, geçen aya göre 11,3 puan artarak eksi 9,1 puana ulaştı. Bölgedeki mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme ise 1,6 puanlık sınırlı bir iyileşmeyle eksi 41,4 puan seviyesine yükseldi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

