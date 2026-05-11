CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB, Suriye ile kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatacak

AB, Suriye ile kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatacak

AB Konseyi, AB-Suriye İşbirliği Anlaşması’nın tam uygulanmasını yeniden yürürlüğe koyarak Suriye ile daha kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 13:32

AB Konseyi, bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Suriye arasındaki İşbirliği Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasına son veren bir kararı kabul etti. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Karar, AB'nin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme ve ülkenin sosyoekonomik toparlanmasını kolaylaştırma yönündeki daha geniş politikasına uygundur. Karar, AB'nin Suriye ile yeniden angaje olma ve ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme konusunda kararlılığına dair açık bir siyasi mesaj vermektedir" denildi.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 1977 YILINDA İMZALANMIŞTI

AB ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için çerçeve oluşturan İşbirliği Anlaşması, 1977 yılında imzalanmış fakat Suriye'de Beşar Esad rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle 2011 yılında kısmen askıya alınmış ve bu karar 2012'de genişletmişti. Esed rejiminin 2024 yılı aralık ayında devrilmesi ve ardından AB Konseyi'nin 2025 yılı mayıs ayında Suriye'ye yönelik güvenlik gerekçelerine dayalı olanlar haricindeki yaptırımları kaldırma kararının ardından, ticari ilişkilerdeki kısıtlamaların kaldırılması da gündeme gelmişti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Mayıs 2026 16:53
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 08 Mayıs 2026 16:47
ABD’de istihdam beklentiyi aştı ABD'de istihdam beklentiyi aştı 08 Mayıs 2026 15:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Mayıs 2026 13:18
Güney Kore’den Hürmüz’deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti 08 Mayıs 2026 11:34
Küresel piyasalarda gözler ABD’deki tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde 08 Mayıs 2026 11:08
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 08 Mayıs 2026 10:01
Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi 08 Mayıs 2026 09:54
Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi 08 Mayıs 2026 09:51
Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor 08 Mayıs 2026 09:49
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Mayıs 2026 09:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.085,1400 Değişim 137,69 Son veri saati:
Düşük 14991,66 Yüksek 15129,35
Açılış
45,3835 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,4623 Değişim 0,1631 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5209
Açılış
6.800,4170 Değişim 97,801 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6879,231
Açılış
117,1447 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler