Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti

Güney Kore'nin, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğindeki aksamalar nedeniyle güzergahı değiştirilen ve nakliye masrafları artan ithal ürünlerini taşıyan gemilerden alınan ek nakliye masraflarını, gümrük vergilerinden muaf tutacağı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 11:34

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore hükümetinin gümrük işlerinden sorumlu birimi, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar dolayısıyla artan masrafları karşılamak için bir dizi önlem aldı.

Bu önlemin, 1 Mart'tan bu yana bildirilen, nakliye masraflarında keskin artışlar yaşayan ve Hürmüz'deki aksamalardan etkilenerek güzergah değiştirmek zorunda kalan ithalat ürünlerine yönelik olduğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahları kullanan Orta Doğu'dan gelen gemiler, acil hava kargo taşımacılığı ve çatışma nedeniyle boğazda mahsur kalan gemilerin bu muafiyetten yararlanabileceği aktarıldı.

Muafiyetin sadece standart navlun ücretlerini değil, aynı zamanda bekleme ücretlerini ve nakliye sigorta primlerini de kapsayacağı kaydedildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

