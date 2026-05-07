Almanya sanayi siparişlerinde savaş etkisi

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi siparişleri bir önceki aya göre yüzde 5 arttı. Şubat ayı verisi ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 1,4 seviyesine çıkarılmıştı. Piyasalarda mart ayı için yalnızca yüzde 1'lik bir artış bekleniyordu.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da talepte yüzde 5,1'lik artış kaydedildi. Bu oran, Şubat 2023'ten bu yana görülen en güçlü seviye olarak öne çıktı. Almanya Ekonomi Bakanlığı ise bu artışa rağmen temkinli duruşunu korudu.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve savaş kaynaklı riskler, şirketlerin daha erken sipariş geçmesine neden olurken, analistler bu yükselişi kısa vadeli bir "önden yüklemeli talep" olarak yorumladı. Ancak uzmanlara göre, bu durumun ikinci çeyrekte zayıflamaya dönüşme ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Almanya Ifo iş iklimi endeksi son aylarda düşüş eğilimine girerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Satın alma yöneticileri endeksinin de üretim tarafında zayıflamaya işaret etmesi, ekonomik görünümde temkinli beklentileri güçlendirdi.

Ekonomistler, mart ayındaki güçlü verilerin savaşın tam etkisini yansıtmadığını belirterek, yılın ilerleyen dönemlerinde sanayi siparişlerinde yavaşlama ve olası ekonomik daralma riskine dikkat çekiyor.