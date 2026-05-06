Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yükseldi

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin nisanda önceki aya göre yüzde 38,7 artarak 856 milyar rubleye (yaklaşık 11,4 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 14:46

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının artması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, gelirlerin nisanda önceki aya kıyasla yüzde 38,7 artarak 856 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Rusya'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksaması, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan emtia fiyatlarında artışa yol açmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün bazı rotalarda artık primli satıldığını söylemişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

