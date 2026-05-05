Asya borsalarında tatil nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor

Asya borsaları Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesiyle negatif seyrederken, bölgedeki resmi tatiller nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 13:33

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, yaklaşık bir ay sonra bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği kaygılarını artırdı.

Bölgedeki resmi tatiller nedeniyle Japonya, Güney Kore ve Çin'de işlem yapılmazken, Hindistan ve Hong Kong'da satıcılı bir seyir dikkati çekiyor.

ÇİN, TRUMP'IN ZİYARETİNE HAZIRLANIYOR

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüğü bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, video konferans yoluyla yapılan görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hı, ABD'nin yakın zaman içinde ekonomi ve ticaret alanında Çin'e yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Taraflar, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrindeki zirve buluşmasında ve önceki konuşmalarında vardıkları mutabakatın uygulanması, tarafların ekonomi ve ticaret alanlarında kaygılarının daha fazla giderilmesi ve pragmatik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

AVUSTRALYA'DA RBA FAİZ ARTIRDI

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artarak yüzde 4,35'e yükseltti. Söz konusu kararla RBA, yılbaşından bu yana toplamda 75 baz puan sıkılaşmaya gitmiş oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun yılın ikinci yarısında önemli ölçüde arttığı ve elde edilen verilerin bu artışın bir kısmının da büyük kapasite baskılarından kaynaklandığını doğruladığı kaydedildi.

Bu gelişmelerle Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 azalışla 25.818 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 değer kaybıyla 76.544 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

