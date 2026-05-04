Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisine karşın bölgedeki yatırımcıların temkinli kalmasıyla karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 10:31

ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, piyasalarda fiyatlamaları belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyona rağmen taraflar arasında bir anlaşma zemini arayışları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 612 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.323 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 48.350 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.099 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 17.781 puanda bulunuyor. İngiltere'de ise tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

TRUMP'IN OTOMOBİL TARİFELERİ KARARI SONRASI OTOMOTİV HİSSELERİ DÜŞTÜ

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Trump ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle cuma günü Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağı konusunda anlaşıldığına işaret eden Trump, halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini, bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve bunun otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir "rekor" olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından bölgede otomotiv hisseleri haftaya satıcılı başladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

