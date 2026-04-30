CANLI BORSA
Avrupa'da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1'i risk altında

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam nüfusun yüzde 20,9'unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 13:41

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2025 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde geçen yıl nüfusun yüzde 20,9'u yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

Böylece, AB ülkelerinde toplam 92,7 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 29 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 ile Yunanistan, yüzde 27,4 ile Romanya, yüzde 26,3 ile Litvanya ve yüzde 25,7 ile İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 15 ile Polonya, yüzde 15,5 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak tespit edildi. Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 21,2, Fransa'da yüzde 20,8 ve İtalya'da yüzde 22,6 olarak belirlendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.374,2700 Değişim 161,81 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14412,07
Açılış
45,1872 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,9488 Değişim 0,262 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,965
Açılış
6.735,5040 Değişim 148,892 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6735,504
Açılış
107,1086 Değişim 3,7129 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 107,1231
Açılış
BİST En Aktif Hisseler