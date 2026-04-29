Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı

Almanya’da nisan ayına ilişkin enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek dikkat çekti. Beklenenden daha sınırlı artış, para politikasına ilişkin tartışmalarda yeni bir denge arayışını gündeme taşıdı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 15:36

Almanya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, yüzde 3,1'lik piyasa beklentisinin altında kaldı.

AYLIK ARTIŞTA DA BEKLENTİ AŞILMADI

Aylık bazda enflasyon yüzde 0,5 artış gösterirken, bu veri de yüzde 0,8'lik tahminin gerisinde kaldı. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,2, yıllık enflasyon ise yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

İSPANYA İLE BELİRGİN AYRIŞMA

Almanya'da açıklanan veriler, enflasyonun sürpriz şekilde yüzde 3,5'e yükseldiği İspanya ile kıyaslandığında farklı bir tablo ortaya koydu. Fransa ve İtalya'da ise enflasyon rakamlarının perşembe günü açıklanması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 3

21 üyeden oluşan Euro Bölgesi genelinde enflasyonun yüzde 3 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu oran, 2023 yılından bu yana kaydedilen en hızlı artış olarak öne çıkıyor. Ancak söz konusu verinin, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Frankfurt'taki toplantısında kesin bir politika değişikliğine yol açması beklenmiyor.

FAİZ ARTIŞI İÇİN ACELE EDİLMİYOR

İş dünyası anketleri ve enflasyon beklentilerine dair göstergeler temkinli olunması gerektiğine işaret etse de, ECB'nin mevduat faizini mevcut yüzde 2 seviyesinden artırması için net bir zorunluluk oluşmuş değil.

GÖZLER HAZİRAN TOPLANTISINDA

ECB Başekonomisti Philip Lane, mevcut şokun süresi ve etkisine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirterek bankanın temkinli duruşunu yineledi. Ekonomistler ve yatırımcılar ise çeyrek puanlık bir faiz artışının nisan yerine haziran ayında gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

