VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,42 azalışla 16.569,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.578,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.605,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, endeks ve pay vadeli kontratlarda yarın vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.