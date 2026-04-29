Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,22 yükselişle 16.605,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 09:46

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,42 azalışla 16.569,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.578,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.605,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, endeks ve pay vadeli kontratlarda yarın vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi’nde bankalardan kredi freni Euro Bölgesi’nde bankalardan kredi freni 28 Nisan 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 28 Nisan 2026 13:26
Alüminyum fiyatlarında gerileme sürüyor: Dolar ve jeopolitik gelişmeler etkili oluyor Alüminyum fiyatlarında gerileme sürüyor: Dolar ve jeopolitik gelişmeler etkili oluyor 28 Nisan 2026 11:40
ECB Anketi: Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri yükselirken kredi koşulları sıkılaşıyor ECB Anketi: Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri yükselirken kredi koşulları sıkılaşıyor 28 Nisan 2026 11:28
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 28 Nisan 2026 10:51
Borsa güne pozitif başladı Borsa güne pozitif başladı 28 Nisan 2026 10:03
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor 28 Nisan 2026 10:02
Fitch Ratings: Küresel sukuk piyasası jeopolitik risklere rağmen dayanıklılığını koruyor Fitch Ratings: Küresel sukuk piyasası jeopolitik risklere rağmen dayanıklılığını koruyor 28 Nisan 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 28 Nisan 2026 09:30
Kanada’dan tarihi adım: İlk ulusal varlık fonu Canada Strong Fund kuruldu Kanada’dan tarihi adım: İlk ulusal varlık fonu Canada Strong Fund kuruldu 28 Nisan 2026 09:27
Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte beklentiler... Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte beklentiler... 28 Nisan 2026 09:24
Morgan Stanley’den kritik analiz: Aşağı yönlü riskler artıyor, yön belirsizliği sürüyor Morgan Stanley’den kritik analiz: Aşağı yönlü riskler artıyor, yön belirsizliği sürüyor 28 Nisan 2026 09:21
