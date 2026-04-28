ECB Anketi: Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri yükselirken kredi koşulları sıkılaşıyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Mart 2026 Tüketici Beklentileri Anketi, Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentilerinde belirgin bir artışa işaret etti.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 11:28

Ankete göre tüketicilerin son 12 aya ilişkin medyan enflasyon algısı %3,0 seviyesinden %3,5'e yükseldi. Önümüzdeki 12 aya dair enflasyon beklentisi ise şubat ayında %2,5 iken martta %4,0'a çıktı. Üç yıllık beklentiler %2,5'ten %3,0'a, beş yıllık beklentiler ise sınırlı bir artışla %2,3'ten %2,4'e yükseldi. ECB ayrıca kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin de arttığını bildirdi.

Öte yandan ECB'nin Nisan 2026 Euro Bölgesi Banka Kredi Anketi, bankaların tüm kredi türlerinde standartlarını daha da sıkılaştırdığını ortaya koydu. Bu eğilimin arkasında artan risk algısı ve bankaların risk iştahındaki düşüş yer aldı.

Bankalar, ikinci çeyrekte kredi koşullarını daha da sıkılaştırmayı öngörürken; jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yükselen fonlama maliyetleri bu beklentiyi güçlendiren faktörler olarak öne çıktı.

Kredi talebi tarafında ise hem şirketler hem de hanehalkı cephesinde zayıflama bekleniyor. Şirketlerin yatırım amaçlı finansman ihtiyacındaki düşüş, tüketici güvenindeki gerileme ve dayanıklı tüketim harcamalarındaki azalma bu tabloyu destekliyor.

Anket ayrıca, Euro Bölgesi bankalarının yaklaşık yarısının kredi riskini yönetmek ve likiditeyi güçlendirmek amacıyla menkul kıymetleştirme yöntemine başvurduğunu gösterdi. Bu süreçte bankaların, özellikle banka dışı finansal kuruluşları önemli alıcılar olarak kullandığı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

