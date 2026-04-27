ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde "enerji kartı" olarak devreye alındığı belirtiliyor. Washington'un bu hamlesi, İran'ın petrol gelirlerini sınırlamaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Yaptırım listesine alınan Hengli Petrochemical, Çin'in en büyük ve en modern entegre rafinerilerinden biri olarak günlük yaklaşık 400 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip. Şirket aynı zamanda Suudi Aramco'nun önemli müşterileri arasında yer alıyor.

Kararın ardından şirket hisseleri Pazartesi günü yüzde 10 değer kaybederek taban seviyeye geriledi. Ayrıca Asya'da en az iki büyük petrokimya müşterisinin siparişlerini iptal ettiği bildirildi.

Hengli, tekstil ve oyuncak gibi birçok ürünün temel hammaddesi olan Saf Tereftalik Asit (PTA) üretiminde dünya liderleri arasında bulunuyor. Yaptırım sonrası şirketin bazı müşterilerinin tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor.

Şirket, yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarını reddederek operasyonların kesintisiz sürdüğünü ve üç aydan fazla yetecek ham petrol stokuna sahip olduğunu duyurdu. Ayrıca gelecekteki petrol alımlarında ABD doları yerine Çin yuanı kullanılacağını açıklaması, küresel ticarette "de-dolarizasyon" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre yaptırımlar yalnızca enerji piyasasını değil, kimya, sentetik elyaf ve tekstil sektörleri üzerinden dolaylı olarak küresel tedarik zincirini de etkileyebilir. Bu durum, mevcut jeopolitik gerilimlerle birlikte maliyetlerde yeni bir "tedarik enflasyonu" riskini gündeme getiriyor.