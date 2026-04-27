ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Çin’in en büyük özel rafinerilerinden biri olan Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co.’yu İran yaptırımları kapsamında kara listeye aldı. Doğu Asya’daki tekstil ve sentetik elyaf üretim zinciri için kritik öneme sahip şirketi hedef alan bu adımın, küresel enflasyon baskılarını artırabileceği değerlendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 10:46

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde "enerji kartı" olarak devreye alındığı belirtiliyor. Washington'un bu hamlesi, İran'ın petrol gelirlerini sınırlamaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Yaptırım listesine alınan Hengli Petrochemical, Çin'in en büyük ve en modern entegre rafinerilerinden biri olarak günlük yaklaşık 400 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip. Şirket aynı zamanda Suudi Aramco'nun önemli müşterileri arasında yer alıyor.

Kararın ardından şirket hisseleri Pazartesi günü yüzde 10 değer kaybederek taban seviyeye geriledi. Ayrıca Asya'da en az iki büyük petrokimya müşterisinin siparişlerini iptal ettiği bildirildi.

Hengli, tekstil ve oyuncak gibi birçok ürünün temel hammaddesi olan Saf Tereftalik Asit (PTA) üretiminde dünya liderleri arasında bulunuyor. Yaptırım sonrası şirketin bazı müşterilerinin tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor.

Şirket, yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarını reddederek operasyonların kesintisiz sürdüğünü ve üç aydan fazla yetecek ham petrol stokuna sahip olduğunu duyurdu. Ayrıca gelecekteki petrol alımlarında ABD doları yerine Çin yuanı kullanılacağını açıklaması, küresel ticarette "de-dolarizasyon" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre yaptırımlar yalnızca enerji piyasasını değil, kimya, sentetik elyaf ve tekstil sektörleri üzerinden dolaylı olarak küresel tedarik zincirini de etkileyebilir. Bu durum, mevcut jeopolitik gerilimlerle birlikte maliyetlerde yeni bir "tedarik enflasyonu" riskini gündeme getiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Yakıt krizi gündemde: ABD’de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor Yakıt krizi gündemde: ABD'de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor 24 Nisan 2026 15:07
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! 24 Nisan 2026 14:22
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi 24 Nisan 2026 13:45
Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek 24 Nisan 2026 13:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Nisan 2026 13:37
Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor 24 Nisan 2026 13:32
UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek 24 Nisan 2026 13:25
Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor 24 Nisan 2026 11:35
Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! 24 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 24 Nisan 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Nisan 2026 09:34
Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı 24 Nisan 2026 09:33
