Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi

Central Bank of Russia, küresel ölçekte gelişmekte olan ekonomileri zorlayan enflasyon baskılarına rağmen politika faizinde indirime gitti. Banka, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 14,50 seviyesine çekti.

Karar, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle paralel gerçekleşti. Böylece Rusya Merkez Bankası, para politikasında öngörülen gevşeme adımını sürdürmüş oldu.

Son faiz indirimiyle birlikte banka, Haziran 2025'ten bu yana toplamda 6,5 puanlık bir indirim gerçekleştirmiş oldu. Bu adım, ekonomik aktiviteyi destekleme amacı taşırken, enflasyonla mücadele sürecinde dengeli bir politika izlenmeye devam edildiğine işaret ediyor.