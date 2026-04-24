Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde indirime gitti. Banka, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 14,50 seviyesine çekti.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 13:45

Central Bank of Russia, küresel ölçekte gelişmekte olan ekonomileri zorlayan enflasyon baskılarına rağmen politika faizinde indirime gitti. Banka, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 14,50 seviyesine çekti.

Karar, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle paralel gerçekleşti. Böylece Rusya Merkez Bankası, para politikasında öngörülen gevşeme adımını sürdürmüş oldu.

Son faiz indirimiyle birlikte banka, Haziran 2025'ten bu yana toplamda 6,5 puanlık bir indirim gerçekleştirmiş oldu. Bu adım, ekonomik aktiviteyi destekleme amacı taşırken, enflasyonla mücadele sürecinde dengeli bir politika izlenmeye devam edildiğine işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF’den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF'den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi 23 Nisan 2026 15:28
AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi 23 Nisan 2026 15:25
Kremlin’den kritik açıklama: Rusya petrol arzını sürdürüyor, OPEC+’ta yeni inisiyatif yok Kremlin'den kritik açıklama: Rusya petrol arzını sürdürüyor, OPEC+’ta yeni inisiyatif yok 23 Nisan 2026 15:22
İngiliz basınından dikkat çeken analiz: Çin yuanı doların yerini alabilir mi? İngiliz basınından dikkat çeken analiz: Çin yuanı doların yerini alabilir mi? 23 Nisan 2026 14:52
Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma 23 Nisan 2026 13:05
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 23 Nisan 2026 10:32
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Nisan 2026 10:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Nisan 2026 09:41
Bessent açıkladı: Körfez ülkeleri ABD’den swap hattı istedi Bessent açıkladı: Körfez ülkeleri ABD'den swap hattı istedi 23 Nisan 2026 08:47
Stablecoin ekosistemi büyüyor: Dijital dolar küresel finansın yeni güç aracı olabilir Stablecoin ekosistemi büyüyor: Dijital dolar küresel finansın yeni güç aracı olabilir 22 Nisan 2026 16:44
ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış 22 Nisan 2026 16:21
Almanya 2026 büyüme tahminini düşürdü: Enerji fiyatları ve İran Savaşı ekonomiyi zorluyor Almanya 2026 büyüme tahminini düşürdü: Enerji fiyatları ve İran Savaşı ekonomiyi zorluyor 22 Nisan 2026 16:06
