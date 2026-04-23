CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF'den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi

İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF'den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi

İran ekonomisi, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve ağır yaptırımların etkisiyle sert bir daralma sürecine girdi. IMF, ülke ekonomisinin yüzde 6,1 küçüleceğini ve enflasyonun yüzde 68,9’a ulaşacağını öngörüyor. İşte detaylar...

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2026 15:28

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve savaşın etkisi, uzun süredir ambargolar altında olan İran ekonomisindeki kırılganlığı daha da derinleştirdi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan şoklarla birlikte ülke ekonomisi ciddi bir baskı altına girdi.

ENFLASYON VE PARA BİRİMİNDE TARİHİ BOZULMA

Yaptırımların etkisiyle İran'da enflasyon 2025 yılında yüzde 50'nin üzerine çıktı. İran riyali ise dolar karşısında 1,32 milyon seviyesine gerileyerek tarihi değer kaybı yaşadı.

Gıda fiyatlarındaki artış ise dikkat çekici boyutlara ulaştı; ekim ayında yüzde 64 olan gıda enflasyonu şubat itibarıyla yüzde 105'e yükseldi. Bir yıllık süreçte ekmek ve tahıllar yüzde 140, yemeklik yağlar ise yüzde 219 oranında arttı.

IMF: EKONOMİ YÜZDE 6,1 KÜÇÜLECEK

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre İran ekonomisinin 2026 yılında yüzde 6,1 daralması bekleniyor. Aynı dönemde enflasyonun ise yüzde 68,9 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE TİCARETTE AĞIR DARBE

İran'ın dış ticaretinin büyük bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksama ve ABD yaptırımları, ülkenin petrol başta olmak üzere uluslararası ticaretini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Ticaret akışındaki bu daralma ekonomik baskıyı daha da artırdı.

İHRACAT GELİRLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Oxford Economics verilerine göre uygulanan ablukalar İran'ın ihracat gelirlerinde yaklaşık yüzde 70'lik kayba yol açtı. ABD'nin Çin bankalarına yönelik yaptırım tehditleri de ekonomik baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, petrol gelirlerindeki düşüşün ülke ekonomisinin en kritik damarını zayıflattığını belirtiyor.

ALTYAPI KAYIPLARI VE ALTERNATİF ARAYIŞLAR

Enerji ve sanayi altyapısında oluşan milyarlarca dolarlık zarar, üretim ve istihdam üzerinde ağır baskı yaratıyor. Bütçe açığının büyümesi ve para birimindeki değer kaybı kırılganlığı artırırken, bazı bölge ülkelerinin alternatif ticaret yolları geliştirmesi İran'ın pazarlık gücünü zayıflatıyor.

TOPARLANMA İHTİMALİ ZAYIF AMA MÜMKÜN

Tüm olumsuz tabloya rağmen İran'ın uzun yıllardır yaptırımlar altında faaliyet göstermeye alışkın olması ve alternatif ticaret kanalları geliştirme çabaları, orta vadede sınırlı da olsa toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa’daki göçmen sayısında rekor! Avrupa’daki göçmen sayısında rekor! 22 Nisan 2026 13:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Nisan 2026 13:20
Belçika’dan kendi halkına 80 milyon euro’luk destek paketi Belçika'dan kendi halkına 80 milyon euro'luk destek paketi 22 Nisan 2026 13:18
Avro Bölgesi’nde kamu borcu belli oldu Avro Bölgesi'nde kamu borcu belli oldu 22 Nisan 2026 12:31
Japonya’nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde! 22 Nisan 2026 12:24
Orta Doğu gerilimi küresel alüminyum piyasasını sarstı: Arz krizi ve fiyatlarda rekor yükseliş Orta Doğu gerilimi küresel alüminyum piyasasını sarstı: Arz krizi ve fiyatlarda rekor yükseliş 22 Nisan 2026 10:50
JPMorgan’dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor JPMorgan’dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor 22 Nisan 2026 10:35
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 22 Nisan 2026 10:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 22 Nisan 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Nisan 2026 10:04
İngiltere’de enflasyon yükseldi: Savaş etkisiyle enerji fiyatları artışa geçti İngiltere’de enflasyon yükseldi: Savaş etkisiyle enerji fiyatları artışa geçti 22 Nisan 2026 09:54
Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! 22 Nisan 2026 09:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.335,4900 Değişim 254,90 Son veri saati:
Düşük 14243,57 Yüksek 14498,47
Açılış
44,9261 Değişim 0,0455 Son veri saati:
Düşük 44,8866 Yüksek 44,9321
Açılış
52,6416 Değişim 0,1571 Son veri saati:
Düşük 52,5826 Yüksek 52,7397
Açılış
6.837,3390 Değişim 99,612 Son veri saati:
Düşük 6766,662 Yüksek 6866,274
Açılış
110,2314 Değişim 6,0153 Son veri saati:
Düşük 107,2607 Yüksek 113,276
Açılış
BİST En Aktif Hisseler