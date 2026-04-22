Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 14.390,73 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,11 artışla 14.390,73 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,61 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden yüzde 1,75 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Yurt içinde açıklanan makro ekonomik verilere göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda 8,2 puan artarak 167,3 seviyesine yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Değiştirilebilir batarya zorunlu olacak Akıllı telefonlarda yeni dönem: Değiştirilebilir batarya zorunlu olacak 21 Nisan 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Nisan 2026 13:15
Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde 21 Nisan 2026 13:08
Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim 21 Nisan 2026 12:53
Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir 21 Nisan 2026 12:00
BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı BofA, Alves Kablo’daki hisse oranını yüzde 5,5’in üzerine çıkardı 21 Nisan 2026 11:57
Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! Palm ve soya yağı arasındaki fiyat makası 2,5 yılın zirvesine çıktı! 21 Nisan 2026 11:49
AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi AB’den Ukrayna’ya 90 Milyar Euroluk Kredi Gündemi 21 Nisan 2026 11:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:48
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 21 Nisan 2026 10:30
İran: ABD’nin ticari gemimizi alıkoyması terörist bir eylemdir İran: ABD'nin ticari gemimizi alıkoyması "terörist" bir eylemdir 21 Nisan 2026 10:26
Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor Wells Fargo’dan faiz indirimi uyarısı: Jeopolitik riskler ekonomide belirsizliği artırıyor 21 Nisan 2026 10:07
