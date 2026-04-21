Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,73 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.522,64 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 1,54 ile spor, en fazla değer kaybeden ise yüzde 2,15 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.